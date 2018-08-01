Житель Салехарда за насилие над несовершеннолетней проведет в колонии пять лет

| Фото: Следственный комитет по ЯНАО | Фото: Следственный комитет по ЯНАО

На пять лет отправится в колонию житель Салехарда. Суд признал 50-летнего мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия и суда, в Салехарде 10 июня 2018 года мужчина под предлогом показать рыбок в аквариуме завлек к себе в квартиру соседскую девочку. Там осужденный совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В полицию о случившемся сообщила опекун потерпевшей, информация о была направлена также в органы опеки и попечительства.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иск законного представителя девочки, и с осужденного в компенсацию морального вреда взыскано 300 тыс. рублей.