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Более двадцати случаев падений деревьев из-за урагана зафиксировали тюменские спасатели

Происшествия, 10:25 24 августа 2018

"Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

25 случаев падений деревьев, из них 15 на линии электропередач и десять на дороги и тротуары, зарегистрировали дежурные в региональном управлении МЧС России с 18 часов 30 минут 23 августа, сообщили в службе.

Ветер порывами до 16 метров в секунду сносил деревья, срывал кровлю и оконные проемы.

"В диспетчерскую поступило семь звонков о частичном разрушении кровли на частных и многоквартирных домах. Также нами зафиксировано пять обращений по поводу повреждения оконных проемов", - рассказал представитель МЧС Геннадий Грибич.

Девять единиц спецтехники, 28 человек были направлены спасателями на ликвидацию последствий природной стихии. Кроме того, ТОСЭР выделила одну единицу техники и четыре человека.

Анжела Лебедева

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# ликвидация , МЧС , ураган

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