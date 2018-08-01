Александр Моор и Михаил Котюков побывали в обновленном общежитии ТюмГУ

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Реконструированное общежитие N5 Тюменского государственного университета посетили министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"В обновленном общежитии 203 комнаты, из них 48 одноместных, 78 двухместных, 45 трехместных, 32 четырехместных. В результате реконструкции общее количество мест увеличилось с 290 до 474. В каждой комнате есть индивидуальные рабочие и спальные места, зона для кофе, санузел с душевой кабиной, Wi-Fi. На каждом этаже располагаются гладильные, прачечные и кухни. Вся навигация в здании на русском и английском языках", - рассказал министру и врио губернатора ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Ректор показал Михаилу Котюкову и Александру Моору комнату на втором этаже, в которой в студенческие годы жил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Дефицит мест в общежитиях сдерживает развитие вуза. Поэтому появление капитально отремонтированного общежития, соответствующего самым современным стандартам, становится важным конкурентным преимуществом ТюмГУ в борьбе за талантливых абитуриентов. Ну и, как говорится, лиха беда начало", - убежден Валерий Фальков.

По его словам, проект реконструкции разрабатывался на основе передового российского и зарубежного опыта и с учетом пожеланий студенческого сообщества. После капитального ремонта общежитие стало одним из лучших в России, убежден начальник управления молодежной политики ТюмГУ Денис Степанчук.

"Кроме удобных комнат с дизайнерской мебелью и интерьером, в здании расположены Центр студенческих инициатив, спортзал, просторный буфет. Заселятся в общежитие только первокурсники, в том числе около 40 иностранных студентов. В 2018 году в университет поступили выпускники средних школ из более чем 60 регионов России. Поэтому жить здесь будет очень интересно", - рассказал Денис Степанчук.

Отметим, что работы по реконструкции здания на 85,8% профинансированы из бюджета Тюменской области. Стоимость проживания в общежитии составит от 900 рублей в месяц за место в 4-местной комнате до 1 тыс. 200 рублей за одноместную комнату. Первые новоселы появятся в общежитии 28 августа.

"Мы заинтересованы в том, чтобы создать в Тюмени максимально комфортные условия для иногородних студентов. Сегодня не каждого из них мы можем обеспечить местами в общежитиях. Но для решения этой проблемы делается все возможное. В 2019 году вступит в строй общежитие Тюменского государственного университета на 200 мест. Кроме того, у нас есть амбициозный проект по строительству кампуса - студенческого городка из нескольких общежитий общей вместимостью более тысячи человек", - отметил Александр Моор.

В ходе рабочего визита в Тюменскую область министр высшего образования и науки Михаил Котюков посетил также научный центр компании "Роснефть" и Школу перспективных исследований Тюменского госуниверситета.

Евгений Бабенко