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Более ста девяноста солдат Красной армии нашли тюменские поисковики

Общество, 17:43 26 августа 2018

Фото Тюменского областного поискового центра

11 потерянных во времена Великой Отечественной войны судеб восстановили участники Международной военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Чудово" за две недели проведения полевых поисковых эксгумационных работ.

Об этом сообщил Тюменский областной поисковый центр, участвующий в экспедиции. 23 августа на мемориале "Мясной Бор" состоялась торжественно-траурная церемония погребения останков найденных поисковиками 190 солдат и офицеров Красной армии.

Международная военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Чудово" проходила с 10 по 24 августа в Чудовском районе Новгородской области на местах боев Любанской наступательной операции зимы-весны 1942 года. Здесь при попытке прорыва к селу Спасская Полисть понесли большие потери соединения 59-ой и 2-ой ударной армии.

Тюменские поисковики подняли из земли истребитель ЛаГГ-3. Эту работу многие волонтеры сочли одной из самых необычных за все время их деятельности. Для поисковика Ростислава Ольховского подобный вид работ оказался новым. Он впервые принимал участие в подъеме самолета.

"Сначала, когда мы вскрывали верхний слой квадратом шесть на восемь метров. Я не понимал для чего такие огромные площади, но как только мы начали находить детали самолета, я все понял", - рассказал поисковик.

Группа поисковиков исследовала квадрат, где самолет штопором вошел в землю. Под грудой металла волонтеры нашли личные вещи – командирский планшет из которого удалось извлечь карту и фотографию летчика. Позже, 21 августа, нашли и останки летчика, в кармане гимнастерки личные документы, среди которых – партбилет, в котором удалось прочесть имя героя - обладателя награды "Орден Красного Знамени" Алексея Алексеевича Зеленского.

Из наградного листа красноармейца следует, что 8 мая 1942 года при сопровождении Пе-2 в район Кириши, Алексей Зеленский храбро дрался в воздушном бою, где участвовало до 20 самолетов с обоих сторон, из-за поверженного бензобака – вышел из боя. При перетягивании на свою территорию – встретил ХЕНКЕЛЯ–126, несмотря на струю бензина из пробитого бака – двумя прицельными очередями сбил его. Получить награду летчик не успел.

Видео из группы Тюменского областного поискового отряда "ВКонтакте"

Поисковый отряд Тюменской области продолжает экспедицию. Второй этап летней "Вахты Памяти" пройдет в Ржевском районе Тверской области с 24 августа по 13 сентября.

Лина Орлова

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# поисковики , поисковый центр

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