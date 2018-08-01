Более ста девяноста солдат Красной армии нашли тюменские поисковики

Фото Тюменского областного поискового центра Фото Тюменского областного поискового центра

11 потерянных во времена Великой Отечественной войны судеб восстановили участники Международной военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Чудово" за две недели проведения полевых поисковых эксгумационных работ.

Об этом сообщил Тюменский областной поисковый центр, участвующий в экспедиции. 23 августа на мемориале "Мясной Бор" состоялась торжественно-траурная церемония погребения останков найденных поисковиками 190 солдат и офицеров Красной армии.

Международная военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Чудово" проходила с 10 по 24 августа в Чудовском районе Новгородской области на местах боев Любанской наступательной операции зимы-весны 1942 года. Здесь при попытке прорыва к селу Спасская Полисть понесли большие потери соединения 59-ой и 2-ой ударной армии.

Тюменские поисковики подняли из земли истребитель ЛаГГ-3. Эту работу многие волонтеры сочли одной из самых необычных за все время их деятельности. Для поисковика Ростислава Ольховского подобный вид работ оказался новым. Он впервые принимал участие в подъеме самолета.

"Сначала, когда мы вскрывали верхний слой квадратом шесть на восемь метров. Я не понимал для чего такие огромные площади, но как только мы начали находить детали самолета, я все понял", - рассказал поисковик.

Группа поисковиков исследовала квадрат, где самолет штопором вошел в землю. Под грудой металла волонтеры нашли личные вещи – командирский планшет из которого удалось извлечь карту и фотографию летчика. Позже, 21 августа, нашли и останки летчика, в кармане гимнастерки личные документы, среди которых – партбилет, в котором удалось прочесть имя героя - обладателя награды "Орден Красного Знамени" Алексея Алексеевича Зеленского.

Из наградного листа красноармейца следует, что 8 мая 1942 года при сопровождении Пе-2 в район Кириши, Алексей Зеленский храбро дрался в воздушном бою, где участвовало до 20 самолетов с обоих сторон, из-за поверженного бензобака – вышел из боя. При перетягивании на свою территорию – встретил ХЕНКЕЛЯ–126, несмотря на струю бензина из пробитого бака – двумя прицельными очередями сбил его. Получить награду летчик не успел.

Видео из группы Тюменского областного поискового отряда "ВКонтакте"

Поисковый отряд Тюменской области продолжает экспедицию. Второй этап летней "Вахты Памяти" пройдет в Ржевском районе Тверской области с 24 августа по 13 сентября.

Лина Орлова