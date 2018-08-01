Президент призвал регионы сохранить льготы для пенсионеров

| Фото: www.ya-roditel.ru | Фото: www.ya-roditel.ru

Президент РФ Владимир Путин надеется, что регионы примут решение сохранить льготы на бесплатный проезд, по ЖКХ, при капремонте и газификации, льготы на лекарства на переходный период изменений в пенсионной системе. Об этом он сказал во время телеобращения к россиянам 29 августа, сообщает РИА Новости.

"Знаю, что представители партии "Единая Россия" в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению", — сказал Владимир Путин.

Напомним, во время телеобращения президент указал на то, что для женщин нужно увеличить время выхода на пенсию на 5 лет, а не так как предполагал законопроект - 8 лет. Также необходимо сохранить льготы для отдельных категорий работников и для коренных народов Севера.