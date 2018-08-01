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Владимир Путин: возраст выхода женщин на пенсию установить на уровне 60 лет

Политика, 14:30 29 августа 2018

www.kremlin.ru | Фото: www.kremlin.ru

Возраст выхода на пенсию для женщин нужно установить на уровне 60 лет, а не 63 года, как предполагает законопроект. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телеобращения к россиянам 29 августа.

"В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно", — отметил президент.

По словам Владимира Путина, отношение к женщинам в России "особое, бережное".

"Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет", — заявил глава государства.

Также Владимир Путин заметил, что в особом порядке следует рассмотреть вопрос выхода на пенсию многодетных матерей.

Анжела Лебедева

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# Владимир Путин , пенсии , президент , телеобращение

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