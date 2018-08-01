Пермяк попался с поддельными правами под Тюменью

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Жителя Пермского края, разъезжавшего по стране по поддельным правам, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В октябре 2016 года мужчина был лишен права управления транспортными средствами за управление автомобилем в состоянии опьянения. Спустя полгода он приобрел фальшивое водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий А, В, С, D, Е, изготовленное на чужое имя. После приобретения фальшивых прав водитель продолжил свою трудовую деятельность.

22 июля 2018 года мужчина возвращался из рейса в Пермь. Вблизи п. Московский Тюменского района грузовой седельный тягач Volvo остановили сотрудники ГИБДД. В ходе проверки документов подлинность представленного водительского удостоверения вызвала у инспектора сомнение. При досмотре транспортного средства был обнаружен паспорт, выданный на имя водителя.

Прокуратура Тюменского района направила материалы дела в суд. Мужчине грозят исправительные работы на срок до двух лет.