УК "Благо" благоустроила дороги и дорожки в тюменском дворе

Ремонт дворовой территории возле домов Таллинская, 7 и Таллинская, 7 корпус 1 произвели сотрудники управляющей компании "Благо". Кроме проезжей части благоустроили также и пешеходную дорожку, сообщили в пресс-службе компании.

Благоустройство осуществлялось путем заливки бетонного раствора. Бетонная дорога значительно превосходит асфальтную по многим параметрам, среди которых высокая прочность и долговечность.Теперь вместо ям и сколов, которые препятствовали нормальному проезду автомобилей и проходу людей, на территории расположилось ровное и гладкое покрытие.

В преддверии зимнего сезона сотрудники УК "Благо" планируют завершить работы по ремонту балконных козырьков, мягкой кровли и утеплению межпанельных швов.