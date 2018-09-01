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УК "Благо" благоустроила дороги и дорожки в тюменском дворе

Общество, 16:56 31 августа 2018

Ремонт дворовой территории возле домов Таллинская, 7 и Таллинская, 7 корпус 1 произвели сотрудники управляющей компании "Благо". Кроме проезжей части благоустроили также и пешеходную дорожку, сообщили в пресс-службе компании.

Благоустройство осуществлялось путем заливки бетонного раствора. Бетонная дорога значительно превосходит асфальтную по многим параметрам, среди которых высокая прочность и долговечность.Теперь вместо ям и сколов, которые препятствовали нормальному проезду автомобилей и проходу людей, на территории расположилось ровное и гладкое покрытие.

В преддверии зимнего сезона сотрудники УК "Благо" планируют завершить работы по ремонту балконных козырьков, мягкой кровли и утеплению межпанельных швов.

"Управляющая компания "Благо" заботится о благополучии вверенной территории и домов, а также о жильцах, проживающих в них. Мы стремимся сделать максимум, чтобы обеспечить комфорт и удобство для горожан", - отметила директор УК "Благо" Наталья Бахманова.

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# благоустройство , дворы , дороги , управляющие компании

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