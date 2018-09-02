"Аркториум" представил Александру Моору и Дмитрию Артюхову традиции коренных малочисленных народов Севера

Образовательный этнопарк "Аркториум" посетили временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Главы регионов познакомились с традициями коренных малочисленных народов Севера, получили в в подарок от молодых новоуренгойцев обереги "Северное сияние" на удачу, поуправляли роботизированной моделью оленьей упряжки. Их угостили чаем из княженики и северными ягодами: черникой, голубикой, брусникой и клюквой. Завершая осмотр экспозиции, Александр Моор и Дмитрий Артюхов повязали ленточки на дерево счастья. По верованиям ненцев, выходя из тундры, нужно обязательно повязать цветную ленту на белое дерево и загадать желание.

Этнопарк включает в себя несколько экспозиций, тематических площадок, зон мастер-классов и ярмарку сувениров. Гости экспозиции "Олень - основа жизни" могут побывать на интерактивной экскурсии "Человек и северный олень", узнать о растениях и животных коренных народов Ямала - олене и собаке, об отличительных особенностях собачьей нарты.

Тематическая площадка "Наследие предков" демонстрирует народные промыслы и ремесла коренных малочисленных народов Крайнего Севера, материалы, связанные с оленеводством (мех, кожа, замша, рог оленя). Экскурсоводы расскажут о культах духов-хозяев: хозяев земли, воды, реки, озера, леса. Гостей "Аркториума" удивят инсталляция маршрутов миграции северных оленей, мест стойбищ коренных народов, презентация аквакультуры региона и экономическая карта ЯНАО.

На мастер-классах можно научиться аквагриму в северном стиле, создать сумку из оленьей кожи, ненецкий оберег "Копытце", изготавливать нитки из сухожилий оленя и украшать предметы быта мезенской росписью. Театрализованный обряд "Олень и жизнь ненца" погрузит зрителей в атмосферу быта коренных малочисленных народов Севера.

Выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Олень в культуре народов Арктики", также представленная в этом музее, объединила в себе работы авторов из Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Саха (Якутии) и Мурманской области.

Дарья Казакова