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Тобольский боксер одержал победу на чемпионате мира

Спорт, 12:31 04 сентября 2018

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тоболяк Магомедрасул Сулейманов в весовой категории 81 кг выиграл у Михаила Унчиуча из Молдавии со счетом 5:0, сообщает Федерация бокса России.

Всего пять побед одержали российские спортсмены в третий день чемпионата мира среди студентов, который проходит в Элисте.

Габил Мамедов (60 кг) выиграл по очкам единогласием судей у японца Шимады Юня. Аким Набиуллин (69 кг) стал победителем без боя - его соперник Магомед Шачидов снялся с соревнований ввиду полученной в предыдущем бою травме. Вадим Туков (75 кг) выиграл у представителя Франции Бамры Бен Горо по очкам единогласным решением судей. Павел Дорошилов (+91 кг) взял верх над представителем Испании Дрисси Эль Аиссауи Гхадфа единогласием судей.

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# бокс , Магомедрасул Сулейманов , чемпионат мира

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