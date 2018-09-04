Тобольский боксер одержал победу на чемпионате мира

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тоболяк Магомедрасул Сулейманов в весовой категории 81 кг выиграл у Михаила Унчиуча из Молдавии со счетом 5:0, сообщает Федерация бокса России.

Всего пять побед одержали российские спортсмены в третий день чемпионата мира среди студентов, который проходит в Элисте.

Габил Мамедов (60 кг) выиграл по очкам единогласием судей у японца Шимады Юня. Аким Набиуллин (69 кг) стал победителем без боя - его соперник Магомед Шачидов снялся с соревнований ввиду полученной в предыдущем бою травме. Вадим Туков (75 кг) выиграл у представителя Франции Бамры Бен Горо по очкам единогласным решением судей. Павел Дорошилов (+91 кг) взял верх над представителем Испании Дрисси Эль Аиссауи Гхадфа единогласием судей.