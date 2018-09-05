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Рыбак в Пуровском районе оставил ключи на дереве и остался без машины

Происшествия, 10:41 05 сентября 2018

УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу | Фото: УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

У жителя Пуровского района угнали автомобиль во время рыбалки. Как сообщает УМВД по ЯНАО, в полицию обратился мужчина, рассказавший, что неизвестный уехал на его машине с берега реки, пока автовладелец ловил рыбу. Брелок с ключами висел на дереве.

Вскоре наряд ДПС обнаружил поврежденный автомобиль на одной из улиц поселка Пуровск. Полицейские установили личность угонщика, им оказался ранее неоднократно судимый житель Тарко-Сале 1998 года рождения.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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# Пуровский район , уголовное дело , угон , УМВД России , ЯНАО

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