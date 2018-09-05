Памятник школьному портфелю установили в Голышманово

| Фото: администрации Голышмановского района | Фото: администрации Голышмановского района

Памятник школьному портфелю установили в сквере четвертой школы Голышманово, сообщает администрация муниципалитета.

"В прошлом году у нас проходила августовская педконференция, и мы с коллегами думали, чем можно удивить гостей, какие арт-объекты поставить, – говорит директор школы Инна Ефимова. – Тогда и родилась идея с памятником. Хотелось использовать настоящий ранец, который мы все помним. Для многих поколений портфель стал символом школьного детства. Нашли его у родственников одного из учителей".

Пьедестал памятника был сделан из фанеры, который затем обклеили пленкой под мрамор. Сам портфель покрасили крас­кой, имитирующей бронзу.

"Даже появилась примета, связанная с портфелем: если потереть застежки – обязательно повезет на экзамене или олимпиаде. Инсталляция пришлась по душе всем, глава района Александр Желтоухов сказал: "Памятнику быть!". Так и началась работа по созданию настоящего памятника. Рады учителя, что успели изготовить и установить его до начала нового года. Вскоре на постаменте появится надпись: "Знание – сила", - добавила директор школы.