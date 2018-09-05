Три человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и самосвала

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и самосвала на пересечении улиц Чекистов и 50 лет Октября в Тюмени в 13 часов 13 минут 5 сентября, сообщает региональное управление МЧС России.

"На место аварии была направлена группа спасателей, через четыре минуты они уже отключили аккумулятор у автобуса, - рассказала сотрудник пресс-службы управления Александра Никулина. - По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека".

Анжела Лебедева