Александр Моор представил премьер-министру проект создания НОЦ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

| Фото: government.ru | Фото: government.ru

С просьбой поддержать создание в Тюменской области научно-образовательного центра обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей встречи в Москве.

"У нас есть одна большая цель, которой я хотел бы с вами поделиться и вашей поддержки попросить. В соответствии с майским указом в нашей стране должны быть созданы не менее 15 научно-образовательных центров, и мы бы хотели в этой программе поучаствовать", - сказал Александр Моор на встрече с председателем правительства России.

Врио главы региона добавил, что он совместно с коллегами из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов выступает с инициативой создания в перспективе научно-образовательного центра на территории трех регионов. Дмитрий Медведев поинтересовался у врио губернатора, какие направления предполагается сосредоточить в этом центре.

"Существуют четыре основных темы в соответствии со спецификой региона: технологии освоения Арктики, переработка и добыча нефти и газа и нефтегазохимия, аква- и биокультура, а также социогуманитарные проблемы. Мы системно занимаемся образованием. Большое внимание уделяем развитию высшего образования. Тюменский государственный университет – классический вуз – участвует в программе 5-100, Тюменский индустриальный университет является опорным", - отметил врио губернатора. У Тюменской области, Ямала и Югры есть как политическая воля и желание, так и возможности участвовать в софинансировании создания центра, добавил Александр Моор.

Глава кабмина заявил, что на его взгляд предложенная идея является интересной, так как в РФ существует задача, чтобы крупнейшие университеты и образовательные центры вошли в лучшие мировые рейтинги.

"Но это можно сделать только в том случае, скажем по-честному, если они будут сильными, если они будут конкурентоспособными. Когда это десяток весьма средненьких вузов, то ничего хорошего из этого не получится. Поэтому объединение, в принципе, должно идти на пользу", - подчеркнул премьер. Дмитрий Медведев выразил готовность рассмотреть соответствующее обращение.

Кроме того, Александр Моор рассказал главе правительства, как в Тюменской области идет реконструкция школ и детсадов. В частности, три школы были открыты к 1 сентября, а в будущем в Тюмени планируется строить, как минимум, одну новую школу в год. По словам врио губернатора, в регионе решен вопрос дошкольного образования детей от 3 лет и в настоящий момент решается вопрос обеспечения местами в детских садах младших дошкольников.

Соб. инф.