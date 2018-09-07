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Выставка "С книжных страниц – на экран" откроется в библиотеке имени Менделеева

Общество, 17:21 07 сентября 2018

https://www.mkrf.ru/ | Фото: https://www.mkrf.ru/

Выставка "С книжных страниц – на экран" откроется в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева (ул Орджоникидзе, 59) 8 сентября в 11 часов, сообщают организаторы.

На выставке представлено более 250 изданий из фондов ТОНБ: художественные произведения, научные труды историков кино, мемуары легендарных режиссеров, материалы периодических изданий, кинофильмы, аудиозаписи и грампластинки.

Издания на выставке сгруппированы в три раздела. Раздел "Русская школа экранизации" знакомит читателей с работами, раскрывающими проблемы экранизации литературных произведений.

В раздел "Литературная классика на экране" включены экранизации произведений великий писателей, вошедшие в мировой фонд киноискусства.

"Жизнь моя – кинематограф" - раздел о людях, создающих кино. Андрей Тарковский, Александр Митта, Алексей Герман, Андрей Звягинцев, Егор Кончаловский, Эльдар Рязанов, Марк Захаров, Георгий Данелия – о кино и литературе, о книгах и профессии, о жизни и России.

Выставка будет работать до 19 сентября.

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# библиотека , библиотека имени Менделеева , выставка , кино , экранизация

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