Тюменцы получают выигранные на "Тюменской осени" подарки
Далее в сюжете На площадках "Тюменской осени" зазвучала музыка
Жительница Тюмени Любовь Николаевна стала обладателем нового телевизора, который она забрала из центра выдачи призов в Благотворительном фонде развития Тюмени (ул. Малыгина, 51).
Как рассказали организаторы, женщина осталась довольна таким подарком, отметила, что это большая радость для ее семьи, так как о новом телевизоре она мечтала давно.
Также тюменцы из центра центр выдачи уже успели забрать восемь хлебопечек и три утюга.
В центе победителей розыгрыша подарков ждут четыре квартиры, восемь машин, 20 айфонов, 20 телевизоров и микроволновок.
Работать центр будет до 21 часа.
На 10 часов в Тюмени стали известны имена двух обладателей ключей от квартир.
Николай Ступников