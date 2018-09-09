  • 9 сентября 20189.09.2018воскресенье
  • USD69,0286
    EUR80,3562
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-западный

Тюменцы получают выигранные на "Тюменской осени" подарки

Общество, 10:25 09 сентября 2018

центра выдачи подарков "Тюменской осени" | Фото: центра выдачи подарков "Тюменской осени"

Далее в сюжете На площадках "Тюменской осени" зазвучала музыка

Жительница Тюмени Любовь Николаевна стала обладателем нового телевизора, который она забрала из центра выдачи призов в Благотворительном фонде развития Тюмени (ул. Малыгина, 51).

Как рассказали организаторы, женщина осталась довольна таким подарком, отметила, что это большая радость для ее семьи, так как о новом телевизоре она мечтала давно.

Также тюменцы из центра центр выдачи уже успели забрать восемь хлебопечек и три утюга.

В центе победителей розыгрыша подарков ждут четыре квартиры, восемь машин, 20 айфонов, 20 телевизоров и микроволновок.

Работать центр будет до 21 часа.

На 10 часов в Тюмени стали известны имена двух обладателей ключей от квартир.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменская осень , центр выдачи подарков

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:11 09.09.2018Салехард отмечает день рождения
11:00 09.09.2018Пациенты тюменских стационаров голосуют на временных избирательных участках
10:53 09.09.2018О проблемах с давлением водители узнавали на трассе Тюмень - Омск
10:49 09.09.2018Тюменка Елена стала обладательницей машины "Лада-Гранта"