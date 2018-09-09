Тюменцы получают выигранные на "Тюменской осени" подарки

| Фото: центра выдачи подарков "Тюменской осени" | Фото: центра выдачи подарков "Тюменской осени"

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Жительница Тюмени Любовь Николаевна стала обладателем нового телевизора, который она забрала из центра выдачи призов в Благотворительном фонде развития Тюмени (ул. Малыгина, 51).

Как рассказали организаторы, женщина осталась довольна таким подарком, отметила, что это большая радость для ее семьи, так как о новом телевизоре она мечтала давно.

Также тюменцы из центра центр выдачи уже успели забрать восемь хлебопечек и три утюга.

В центе победителей розыгрыша подарков ждут четыре квартиры, восемь машин, 20 айфонов, 20 телевизоров и микроволновок.

Работать центр будет до 21 часа.

На 10 часов в Тюмени стали известны имена двух обладателей ключей от квартир.

Николай Ступников