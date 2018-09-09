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На площадках "Тюменской осени" зазвучала музыка

Общество, 10:30 09 сентября 2018

Тюмень-наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте

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Более сотни творческих коллективов региона вышли на сцены площадок фестиваля "Тюменская осень", чтобы подарить горожанам хорошее настроение.

Как рассказала гендиректор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская, праздник в этот осенний день придет в каждый двор благодаря работе мобильных концертных бригад.

"Сегодня замечательный день фестиваля "Тюменская осень". Творческие площадки нашего фестиваля развернулись практически во всех многочисленных уголках нашего города. Уже начали выступать наши творческие коллективы и солисты. Своим творчеством непременно радует известный и любимый всей Тюменью певец Сергей Дьяконов-Дьяченко, он уже выступает на концертных площадках. Вместе с ним горожан радуют коллективы тюменской филармонии, солисты Тюменской хоровой капеллы, коллективы Санрайз, ансамбли "Атаманский причал", "Любава", группы "Лада", "Лянок", и множество других коллективов", - рассказала Юлия Шакурская с места событий.

Изюминкой концертной программы стал парад оркестров, который стартовал на площади 400-летия Тюмени. Здесь выступят тюменские коллективы, в том числе и оркестр МЧС Тюменской области, впервые вышедший на тюменские улицы 9 Мая.

Напомним, концерты организованы на 121 площадке, работать они будут работать до 16 часов.

Любовь Голышева

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# Тюменская осень , Юлия Шакурская

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