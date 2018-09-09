Третья квартира обрела своего хозяина в Заречном микрорайоне

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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Третья квартира нашла своего хозяина в Заречном микрорайоне на ул. Шишкова, 15. Им стал мастер по ремонту бытовой техники Василий Лумпов. Счастливый билет вытянул сын Иван.

По словам мальчика, билет попросил его достать папа. "Я вытянул первый же билет, который там был", - рассказал он.

Отец Ивана вот так сразу на квартиру не рассчитывал. "Думал на машину, но вот так вышло... Даже в шоке еще пока, что мне квартира выпала. Я очень счастлив", - подчеркнул Василий Лумпов.

Дочке и сыну пока нет шестнадцати, поэтому они не участвовали в розыгрыше подарков, но от душуи радуются за папу и скоро будут пить чай с печеньем, выигранным мамой.

Напомним, первые две квартиры выиграла молодая мама в микрорайоне "Тура" и учительница начальных классов в микрорайоне Войновка.

Розыгрыш подарков проводится на 179 фестивальных площадках. Четыре квартиры и восемь автомобилей, 20 телевизоров, 20 микроволновых печей и 20 мобильных телефонов престижной марки входят в число подарков, розыгрыш которых проходит в рамках фестиваля "Тюменская осень" 9 сентября.

Кроме квартир и автомобилей, в число ценных подарков входят 20 телевизоров, 20 микроволновых печей и 20 мобильных телефонов престижной марки. Принять участие в розыгрыше смогут только жители Тюмени в возрасте старше 16 лет.

Фестиваль "Тюменская осень" проходит при поддержке международного аэропорта "Тюмень Рощино".