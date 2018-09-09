  • 9 сентября 20189.09.2018воскресенье
  • USD69,0286
    EUR80,3562
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-западный

Тюменка Елена стала обладательницей машины "Лада-Гранта"

Общество, 10:49 09 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюмени Елена стала обладательницей ключей от новенькой "Лады Гранты".

Счастливый билет на праздничной площадке фестиваля "Тюменская осень" вытащил из барабана мальчик, пришедший с ней. Тюменка была сильно удивлена произошедшему. Вне себя от счастья, Елена сразу же поспешила домой – делиться невероятной новостью.

Добавим, розыгрыш подарков продолжается. На 10 часов 30 минут в Тюмени уже стали известны обладатели трех квартир, нескольких десятков предметов бытовой техники. Центр выдачи подарков находится по адресу ул. Малыгина, 51.

Добавим, "Тюменская осень" проходит при поддержке международного аэропорта Рощино.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Лада гранта , подарки , Тюменская осень

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:11 09.09.2018Салехард отмечает день рождения
11:00 09.09.2018Пациенты тюменских стационаров голосуют на временных избирательных участках
10:53 09.09.2018О проблемах с давлением водители узнавали на трассе Тюмень - Омск
10:49 09.09.2018Тюменка Елена стала обладательницей машины "Лада-Гранта"