Тюменка Елена стала обладательницей машины "Лада-Гранта"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюмени Елена стала обладательницей ключей от новенькой "Лады Гранты".

Счастливый билет на праздничной площадке фестиваля "Тюменская осень" вытащил из барабана мальчик, пришедший с ней. Тюменка была сильно удивлена произошедшему. Вне себя от счастья, Елена сразу же поспешила домой – делиться невероятной новостью.

Добавим, розыгрыш подарков продолжается. На 10 часов 30 минут в Тюмени уже стали известны обладатели трех квартир, нескольких десятков предметов бытовой техники. Центр выдачи подарков находится по адресу ул. Малыгина, 51.

Добавим, "Тюменская осень" проходит при поддержке международного аэропорта Рощино.

Анжела Лебедева