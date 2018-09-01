Тюменцам предлагают отправится в экскурсию на родину Распутина

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Жителей и гостей Тюмени приглашают на экскурсию на родину Григория Распутина, в с. Покровское, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Во время экскурсии можно узнать, сколько двойников было у Распутина, где спрятаны его клады, интересные факты и легенды из жизни сибирского старца. Участники экскурсии побывают в частном музее Распутина, в котором хранятся личные вещи семьи Распутина: посуду, мебель, иконы, подлинный наличник с уничтоженного распутинского дома, уникальные фотографии с дарственными надписями, личные записки и письма Распутина.

Отправится в путешествие можно 15 сентября в 9 часов 30 минут. Место сбора: ул. Советская, 63 (парковка у Музейного комплекса им. И.Я. Словцова со стороны ул. Орджоникидзе)

Продолжительность экскурсии 5 часов. Стоимость билета 750 руб. Подробности по телефонам 45-35-90, + 7 929 266 7372.