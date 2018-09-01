Обновленное стойбище коренных малочисленных народов Севера откроют близ поселка Богандинский

Стойбище коренных малочисленных народов Севера | Фото тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов «Кедр» Стойбище коренных малочисленных народов Севера | Фото тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов «Кедр»

Стойбище коренных малочисленных народов Севера откроется близ поселка Богандинский в конце октября 2018 года. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала председатель тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов "Кедр" Ирина Малых.

Ранее эта выставка работала в археологическом музее-заповеднике на озере Андреевское. С 2012 года по апрель 2017 года с культурой северян познакомились более 100 тыс. россиян, и даже ведущий телешоу "Поедем поедим" Джон Уоррен снял выпуск передачи в тюменских чумах.

До июня 2018 года "Кедр" искал новую площадь стойбищу. Свернувшая деятельность интерактивная зона вновь обрела дом, когда Фонд развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока выкупил под него землю в 30 км от Тюмени неподалеку от поселка Богандинский.

"Мы принципиально искали землю в Тюменском районе, потому что здесь есть археологические памятники, которые подтверждают проживание коренных народов Севера: сохранились свидетельства истории – жилища, святые места, могильники, городища. Когда Фонд развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока выкупил, активисты "Кедра" приступили к строительству нового стойбища", - сообщила Ирина Малых.

Интерактивная зона рассказывает о традиционном быте малочисленных народов Тюменской области. На новую территорию на 30 км объездной дороги на Богандинку вывезли все постройки. Уже возвели хантыйский дом, лабаз, охотничью избушку, навесы для летней кухни. Для этого приехали мастера из Югры и Ямала, в том числе восточные ханты из Уватского района. В августе председатель совета старейшин "Кедра" Маина Малых открыла вновь возведенное святое место: на стойбище поставили семь идолов, как традиционно принято у народов севера. В сентябре заканчивается облагораживание территории. В течение месяца общественники построят административные здания. А в конце октября – начале ноября, в Дни культуры коренных малочисленных народов севера в Тюменской области, стойбище откроет площадку для посещения жителей региона.

"Нам уже поступили заявки на экскурсию: в январе ждем наших постоянных посетителей – школьников из Севастополя, они любят ездить к нам зимой, - рассказала Ирина Малых. - У нас большие планы: привезем оленей, хотим сделать здесь загоны для оленеводства. Мы планируем провести соревнования по гребле на обласах на Пышме. В планах организовать палаточный лагерь для борцов беркат – это национальный вид борьбы (в переводе с хантыйского "беркат" означает "медвежья лапа")".

Лина Орлова