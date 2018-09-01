Ведущие специалисты обследуют тюменцев с сахарным диабетом

| Фото: департамента здравоохранения | Фото: департамента здравоохранения

Более 300 жителей региона области с сахарным диабетом будут обследованы с 10 по 21 сентября в Тюменской области в рамках проекта "Диамобиль", сообщает департамент здравоохранения региона.

Ведущие специалисты-эндокринологи России проверят у пациентов состояние всех органов-"мишеней", расскажут про возможные риски развития осложнений и их прогрессирования, окажут необходимую медицинскую помощь, а также дадут рекомендации по коррекции терапии, самоконтролю и питанию.

Группы пациентов сформированы методом случайной выборки из списков пациентов, состоящих на учете, в том числе большая часть пациентов приглашены из числа обследованных в модуле "Диабет-центр" в 2004 году.

Проведенные в ходе реализации проекта обследования позволят оценить уровень компенсации сахарного диабета и распространенность осложнений в динамике по сравнению с данными, полученными в ходе экспедиции "Диамобиля" в Тюменскую область 14 лет назад.

"В нашей стране давно ведется учет больных сахарным диабетом, так называемый регистр и оцениваем качество оказанной им помощи. Диамобиль - это одна из возможностей оценки качества, потому что здесь проходит экспресс-диагностика диабета и его осложнений, а потом мы сравниваем с данными регистра. Мы с радостью убеждаемся, что Тюменская область входит я пятерку регионов - лидеров по качеству оказания помощи", - сообщила директор Института диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, академик РАН, профессор Марина Шестакова.

| Фото: департамента здравоохранения | Фото: департамента здравоохранения

В Тюменской области, как и в России в целом, проблемы сахарного диабета являются актуальными. Ежегодно регистрируется увеличение количества больных сахарным диабетом второго типа. По данным регионального регистра сахарного диабета, на начало 2018 года зарегистрировано 50,3 тыс. больных.

Отмечен рост заболеваемости сахарного диабета второго типа у лиц моложе 40 лет: появились случаи его выявления среди подростков. Но для контроля и стабилизации этой проблемы проделывается комплексная работа, которая приносит свои плоды.

"В 2017 году снизилось количество пациентов, впервые признанных инвалидами при сахарном диабете обоих типов, на 51%. Также ниже стал и показатель смертности, увеличилась средняя продолжительность жизни, в том числе продолжительности жизни от начала заболевания. В прошлом году внедрена новая форма работы по обучению пациентов с диабетом для профилактики позднего сосудистого синдрома "Сахарный диабет и ноги" и мы тоже видим, что уменьшается количество ампутаций, что, естественно, влияет на качество жизни наших жителей, ведь диабет – это меньше всего болезнь, которую надо лечить, это образ жизни", - отмечает положительные тенденции заместитель директора департамента здравоохранения Наталья Логинова.

| Фото: департамента здравоохранения | Фото: департамента здравоохранения

12 сентября 2018 года в Тюмени в рамках реализации программы клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным диабетом в регионах РФ с использованием "Диамобиля" состоится ряд мероприятий, на которых ведущие российские ученые-эндокринологи и представители органов власти Тюменской области обсудят актуальные вопросы повышения качества диабетологической помощи пациентам с сахарным диабетом в регионе.

Мероприятия проводятся при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области, ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России и компании "Ново Нордиск" – мирового лидера в области разработки и производства препаратов для лечения сахарного диабета.