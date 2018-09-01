Известных российских предпринимателей посвятили в тюменцы

| Фото: пресс-служба инфопарка «Я люблю тебя. Тюменская область» | Фото: пресс-служба инфопарка «Я люблю тебя. Тюменская область»

Обряд посвящения в жители лучшего города Земли прошли предприниматели в инфопарке "Я люблю тебя. Тюменская область" 14 сентября.

Как сообщает пресс-служба инфопарка, во время экскурсии бизнесмены узнали о достижениях региона и рассказали, с чем у них ассоциируется Тюмень, а после бросили монетку у арт-объекта "Нулевой километр", чтобы побывать здесь еще. В мероприятии приняли участие более 20 предпринимателей из разных городов и стран.

| Фото: пресс-служба инфопарка «Я люблю тебя. Тюменская область» | Фото: пресс-служба инфопарка «Я люблю тебя. Тюменская область»

Для начала бизнесменов попросили поделиться ассоциациями о регионе. Оказалось, что для тюменских гостей это Ермак, горячие источники, нефть, газ, тайга и мост Влюбленных.

"Я мало знаю о Тюменской области, но все, с кем я здесь общался, говорят, что в этом регионе легко построить бизнес и достаточно просто им заниматься", – признался создатель проекта "Курочка" Роман Куценко.

На экскурсии по инфопарку предпринимателям рассказали о главных достижениях региона за последнее десятилетие. Каждый желающий смог виртуально прокатиться по набережной, поучаствовать в краеведческой викторине, составить карту желаний и т.д.

"Первый раз был в Тюмени в позапрошлом году, но город тогда не посмотрел. А сегодня побывал на экскурсии в инфопарке. Как строитель могу сказать, что дороги тут очень хорошие. Это очень важно. Ведь все начинается с дороги. Если их нет, то нет коммуникации, и развивать что-либо очень трудно. Очень важно, что рождается так много детей. В этих цифрах показано счастье. Первое, о чем я думаю, когда слышу слово "Тюмень", - это счастье. Это очень важно. Тюмень отличается тем, что люди здесь более открытые. В бизнесе, в дружбе люди ведут себя искренне. И именно это привлекает меня", – поделился впечатлениями президент Союза молодых работодателей Армении Мушег Аветисян.

| Фото: пресс-служба инфопарка «Я люблю тебя. Тюменская область» | Фото: пресс-служба инфопарка «Я люблю тебя. Тюменская область»

Тот факт, что в Тюмени легко развиваться, строить бизнес и искать себя, своим примером подтвердил известный предприниматель, основатель сети ресторанов "Суши Мастер" с годовым оборотом 1,2 млрд рублей Алексей Павлов. Свой первый ресторан он открыл именно здесь. Сегодня у него насчитывается 130 заведений по всеми миру.

"Тюмень мне очень нравится. Я сам из Омска. Вторым для себя городом считаю Тюмень. Здесь так классно, так спокойно, город такой уютный. Свой первый "Суши Мастер" я хотел открыть в Сургуте, потому что этот город считается богатым, но, проезжая мимо Тюмени, решил здесь остановиться. Город мне настолько понравился, что я решил открыть свой "Суши Мастер" именно здесь. Мне сам город понравился – маленький, компактный, аккуратненький, дороги все ровные. Но самое важное – это открытые, отзывчивые люди", – считает бизнесмен.

На этом знакомство с регионом не заканчивается. Бизнесмены проведут выходные в "Ребячьей республике" на "Слете успешных предпринимателей", где поделятся с участниками опытом по созданию успешных бизнес-проектов.

Инфопарк, в котором Тюменская область признается в любви каждому своему жителю, работает на Цветном бульваре ежедневно с 30 августа с 12 до 22 часов. За это время на интерактивной площадке состоялось уже более 30 событий, а посетителями стало уже больше 56 тыс. человек. Каждый вечер гостей площадки ожидает развлекательная программа. Подробнее узнать о работе инфопарка "Я люблю тебя. Тюменская область" и посмотреть фотографии с места событий можно на сайте инфопаркялюблютебя.рф.