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На Ямале стартовал конкурс "Лидеры ХХI века"

Общество, 11:32 18 сентября 2018

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Более 90 человек примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лидер ХХI века", сообщает правительство ЯНАО.

Мероприятие пройдет в Ноябрьске в рамках окружной профильной смены "Будущее Ямала". На нее съедутся руководители детских и молодежных общественных объединений, работающих на территории арктического региона, в возрасте от 14 до 30 лет. Участникам предстоит организовать творческую самопрезентацию "Моя гражданская позиция", оформить выставочный стенд "Мое общественное объединение", также защитить собственный социальный проект.

Конкурсанты будут состязаться в номинациях: "Лидер общественного объединения" в двух возрастных категориях 14-17 лет и 18-30 лет и "Руководитель общественного объединения" в аналогичных возрастных категориях.

Победители очного этапа конкурса будут рекомендованы для участия в заочном туре Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер ХХI века".

Кроме того, из числа победителей в основных и специальных номинациях конкурса жюри определит кандидатов в лауреаты премии по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование".

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# конкурс , Лидеры России , молодежь , Ямал

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