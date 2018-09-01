На Ямале стартовал конкурс "Лидеры ХХI века"

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Более 90 человек примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лидер ХХI века", сообщает правительство ЯНАО.

Мероприятие пройдет в Ноябрьске в рамках окружной профильной смены "Будущее Ямала". На нее съедутся руководители детских и молодежных общественных объединений, работающих на территории арктического региона, в возрасте от 14 до 30 лет. Участникам предстоит организовать творческую самопрезентацию "Моя гражданская позиция", оформить выставочный стенд "Мое общественное объединение", также защитить собственный социальный проект.

Конкурсанты будут состязаться в номинациях: "Лидер общественного объединения" в двух возрастных категориях 14-17 лет и 18-30 лет и "Руководитель общественного объединения" в аналогичных возрастных категориях.

Победители очного этапа конкурса будут рекомендованы для участия в заочном туре Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер ХХI века".

Кроме того, из числа победителей в основных и специальных номинациях конкурса жюри определит кандидатов в лауреаты премии по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование".