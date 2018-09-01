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СУП-2018: на ярмарке инвестиций представили четырнадцать проектов

Экономика, 15:43 18 сентября 2018

14 проектов представили на "Ярмарке инвестиций" в рамках Слета успешных предпринимателей, который состоялся в Тюмени 14-16 сентября.

Как сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", на ярмарке выступили 30 инвесторов, а общая сумма запрашиваемых инвестиций составила 236 млн рублей. Кроме того, три проекта получили приглашение в Москву от партнеров форума World Business Chanel для участия в программе с возможностью подробно разработать бизнес-модель и привлечь дополнительные инвестиции.

Одними из участников "Ярмарки инвестиций" стали молодожены, которые сразу после регистрации брака приехали защищать свой бизнес-проект перед инвесторами.

"Полгода назад мы подали заявление в загс, а участвовать в СУПе я решил только в августе, ― рассказал участник "Ярмарки инвестиций" Александр Саранчин. ― Ключевую дату, когда нужно будет защищать проект, узнали в самый последний момент, но мы были к этому готовы. Мы с женой поддерживаем друг друга во всех начинаниях, поэтому на СУПе удалось совместить все и сразу".

Напомним, в 2018 году организаторы приготовили для участников шесть параллельных площадок: "Женское предпринимательство", "Социальное предпринимательство", бизнес-игра "Завод", "Ярмарка инвестиций", площадка связи "Менторская гостиная", площадка "Знания", а также спецпроекты "True Story Fest" и конкурс "Молодой предприниматель России". Девизом форума стали знания, связи и ресурсы. На форуме выступили 50 ведущих экспертов из России, Швейцарии, Китая, Финляндии, Армении, Азербайджана и других стран.

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# предпринимательство , СУП , ярмарка инвестиций

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