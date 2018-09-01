В Тюмени экстренно приземлился самолет Омск-Москва

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экстренную посадку в тюменском аэропорту "Рощино" совершил пассажирский самолет, выполнявший рейс из Омска в Москву. Как сообщает областной департамент здравоохранения, на борту пожилая женщина почувствовала себя плохо.

"Вызов поступил в 17 часов 23 минуты, - рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина. - Бригада скорой ждала посадки самолета".

Пожилую пациентку сразу доставили в тюменскую ОКБ № 1. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

"Врачи провели весь комплекс диагностических обследований и в настоящий момент оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пациентка почувствовала себя плохо еще до вылета", - отметила Александра Малыгина.

Николай Ступников