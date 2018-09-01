Югорчанин пойдет под суд за взятку сотруднику ГИБДД
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Мужчину, виновного в покушении на мелкую взятку, осудят в Сургутском районе, сообщает следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.
Автомобиль под управлением подозреваемого остановили сотрудники ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Желая избежать штрафа, водитель попытался передать взятку сотруднику полиции. Незаконные действия мужчины были пресечены.
Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.