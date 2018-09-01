Тюменец выпал из окна на улице Домостроителей и погиб

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства гибели тюменца выясняют следователи. Как сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области, тело выпавшего из окна мужчины было найдено на ул. Домостроителей 19 сентября.

"На пульт дежурной части полиции поступило сообщение о падении мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина выпал из окна, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Людмила Галстян.

На месте трагедии работали врачи. "Вызов на станцию скорой помощи поступил в 10 часов 35 минут, прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего", - сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Николай Ступников