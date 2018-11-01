Югорчанина осудят за вовлечение подростка в наркоторговлю

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Молодого человека, обвиняемого в вовлечении подростка в наркоторговлю, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

21-летний житель Сургута решил заняться сбытом наркотиков в Тюмени. Югорчанин познакомился с 14-летним подростком, который рос без отца. Он сказал несовершеннолетнему, что неофициально работает сотрудником полиции по борьбе с наркотиками. Под видом поиска опасных веществ сургутятнин стал брать его с собой.

Позже молодой человек признался, что работает курьером и раскладывает наркотики по тайникам, предложив подростку за денежное вознаграждение стать сообщником. Несовершеннолетний согласился. Подросток помогал фасовать наркотические средства. Кроме того, наблюдал за окружающей обстановкой, когда сургутятнин делал тайники.

В августе криминальный дуэт был задержаны полицией. Из тайников и в ходе обыска жилища изъяты различные наркотики общей массой около 400 гр. Сургутянин находился в состоянии наркотического опьянения.

Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

В отношении подростка в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку он не достиг 16-летнего возраста.