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Трое наркосбытчиков Югры приговорены к лишению свободы

Происшествия, 12:59 20 ноября 2018

prokhmao.ru/ | Фото: prokhmao.ru/

Трое жителей Нефтеюганска приговорены к реальным срокам лишения свободы за сбыт наркотиков через Интернет, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что с января 2015 г. подсудимые занимались незаконным сбытом наркотических средств посредством Интернета на территории Нефтеюганска.

Наркосбытчики приобретали партии наркотиков и сбывали их путем закладок в "тайники". В мае 2015 года наркосбытчики были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила около 300 граммов.

Суд признал наркосбытчиков виновными в совершении указанных преступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 лет 10 месяцев до 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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# Интернет , наркотики , сбыт , Югра

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