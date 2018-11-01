Трое наркосбытчиков Югры приговорены к лишению свободы

| Фото: prokhmao.ru/ | Фото: prokhmao.ru/

Трое жителей Нефтеюганска приговорены к реальным срокам лишения свободы за сбыт наркотиков через Интернет, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что с января 2015 г. подсудимые занимались незаконным сбытом наркотических средств посредством Интернета на территории Нефтеюганска.

Наркосбытчики приобретали партии наркотиков и сбывали их путем закладок в "тайники". В мае 2015 года наркосбытчики были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила около 300 граммов.

Суд признал наркосбытчиков виновными в совершении указанных преступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 лет 10 месяцев до 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.