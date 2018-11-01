Александр Моор: "Императорский маршрут" привлекает туристов в Тобольск

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 1 тыс. 300 туристов составит ориентировочно ожидаемый туристический поток по проекту "Императорский маршрут" в Тюменскую область к концу 2018 года.

Первая группа туристов в рамках этого проекта прибыла в Тюменскую область в мае 2018 года в составе 24 человек. Всего с июля по октябрь 2018 года по маршруту проехали туристы из 16 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Екатеринбург и других) и иностранных государств – Канады, Сербии, Австралии, Эстонии.

Напомним, этот проект реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

В Тюменской области "Императорский маршрут" содержит две программы – на 3 дня и 2 ночи (музей "Усадьба Колокольниковых", музей "Царская пристань", дом-музей Григория Распутина в селе Покровское, музей семьи императора Николая II в городе Тобольске, Дворец Наместника и др.) и 5 дней и 4 ночи, в который дополнительно входит посещение термальных источников, Абалакского туристического комплекса, музея им. Словцова.

В рамках пилотного проекта по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров в Тюменскую область по программе "Императорский маршрут" планируется прибытие более 320 детей из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Новые музейные объекты усилили наполнение "Императорского маршрута". В этом году в Тобольске открылся первый в России музей, экспонаты которого полностью посвящены семье императора Николая II. В бывшем губернаторском доме, где несколько месяцев жили в ссылке Романовы, историки собрали их личные вещи: мебель, иконы, евангелие Александры Фёдоровны и "волшебный фонарь" цесаревича Алексея — прообраз современного проектора. Только с апреля по октябрь 2018 года музей семьи императора Николая II посетили более 22 тыс. человек, проведено 976 экскурсий.

"Запуск национального проекта "Императорский маршрут" был успешным. Его реализация показала, что он интересен и взрослым, и детям. Убежден, что у Тобольска, как одного из городов, включенного в этот межрегиональный проект, огромный потенциал, чтобы стать российской туристической жемчужиной", - высказал мнение Александр Моор.

Многие туристы воспользовались возможностью добраться до Тобольска в новых брендированных вагонах "Императорский маршрут", которые вошли в подвижной состав пригородного поезда Тюмень - Тобольск и были запущены в июле текущего года. Эти вагоны отличаются повышенным уровнем комфорта. Пассажиры могут пользоваться аудиогидом, узнать историю семьи последнего русского императора Николая II, прослушать интересные факты о станциях и населенных пунктах, по которым проходит маршрут. На сегодняшний день с момента запуска в поезде "Императорский маршрут" из Тюмени в Тобольск и обратно проехало более 37 тыс. пассажиров.

В национальный туристический проект "Императорский маршрут" входит 14 регионов-участников (Тюменская область, Омская область, Томская область, Кировская область, Пермский край, Московская область, город Москва, Новгородская область, Республика Крым, Свердловская область, Орловская область, Воронежская область, город Санкт-Петербург, Псковская область).