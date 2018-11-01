Голышмановцы активно участвуют в праймериз "Единой России" по выборам думы городского округа

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Жители Голышмановского района выбирают кандидатов для последующего выдвижения в депутаты думы городского округа от партии “Единая Россия”. Предварительное партийное голосование проводится по 11 избирательным округам на одном участке, который открылся в 8 часов во Дворце культуры “Юность”.

"Активность избирателей радует. По данным на 10 часов утра в поселке проголосовали уже более 800 человек. Для предварительного голосования – это хорошая явка. Гражданскую активность проявляют как молодежь, так и люди старшего возраста. Голосовать голышмановцы приходят целыми семьями", - рассказала заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Голышмановского района Наталья Шахова.

По мнению избирателей, в бюллетене для голосования перечислены имена достойных людей.

"Мне не безразлична судьба нашего городского округа, поэтому сделать выбор считаю своим долгом. Проголосовала не просто за тех людей, кто мне симпатичен, а за тех в ком уверена", - поделилась впечатлениями Алена Чиркова. Александр Ефимов считает правильным, что партия “Единая Россия” при выдвижении кандидатов интересуется мнением людей, которые могут оценить претендентов по их реальным делам.

Участки для проведения предварительного голосования будет работать до 18 часов. Напомним, выборы депутатов Думы Голышмановского городского округа пройдут 17 марта 2019 года.

Влад Удилов