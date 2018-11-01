Александр Моор распорядился помочь многодетной семье и взял на контроль качество воды в Заводоуковске

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Средства на покупку дома для многодетной семьи из Ярковского района распорядился выделить губернатор Тюменской области Александр Моор. Личный прием граждан глава региона провел 26 ноября.

В многодетной семье из Ярковского района пятеро детей, совсем скоро родится шестой ребенок. Оба родителя работают. Осенью в результате пожара полностью уничтожена единственная квартира, которая была приобретена на средства материнского капитала. Сейчас семья арендует дом. Собственных средств, чтобы решить жилищный вопрос в этой трудной жизненной ситуации, не хватает, потому родители обратились за помощью. Глава региона подписал поручение о выделении средств из областного бюджета на покупку дома для этой многодетной семьи.

Во время беседы Александр Моор поинтересовался, участвовал ли муниципалитет в проекте "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Глава Ярковского района Евгений Щукин проинформировал, что построенный дом для одной из местных многодетных семей был сдан в прошлом году.

На личном приеме жительница села Шестаково из Заводоуковского городского округа обратилась с просьбой решить вопрос обеспечения селян водоснабжением питьевого качества. Централизованное водоснабжение этого села осуществляется от подземного источника (скважины). Вода подается в сеть без очистки. Глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин доложил, что до конца декабря текущего года запланирована установка павильона подготовки питьевой воды на водозаборе, это позволит обеспечить жителей села водой питьевого качества. Александр Моор поручил взять ситуацию на контроль и перед Новым годом доложить о выполненном поручении.

С вопросом о строительстве тротуара на улице Колхозной в областной столице обратилась тюменка. Заместитель главы города Максим Афанасьев пояснил, что проектная документация на строительство тротуара практически готова. Ширина улицы позволяет обустроить его только с одной стороны. Планируется выполнить эти работы в будущем строительном сезоне - летом следующего года.

Напомним, что с 26 ноября по 2 декабря проходит неделя личных приемов граждан в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия", а также во всех местных общественных приемных и на 259 дополнительных площадках Тюменской области.

Неделя приемов посвящена 17-летию партии "Единая Россия". Такая практика реализуется уже пятый год подряд. В 2017 году было принято 2 тыс. 439 жителей региона и организовано 239 дополнительных площадок, в этом году их стало больше.