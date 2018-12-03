Жительница Сургутского района отдала "целителям" более полумиллиона рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

670 тыс. рублей перевела злоумышленникам за снятие родового проклятия жительница Сургутского района. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщает УМВД по ХМАО.

Полицейские установили, что в сентябре 2018 года женщина через Интернет купила амулет от сглаза. Через некоторое время ей стали поступать звонки от неизвестных, которые утверждали, что на ее семью наложено проклятье. По стечению обстоятельств у нее заболели дети, и она поверила утверждениям злоумышленников.

За избавление близких от недуга на протяжении двух месяцев потерпевшая перевела на счет злоумышленников 670 тыс. рублей, а чеки по указанию тех же лжецелителей сжигала.

По их утверждению, переведенные средства должна освятить некая бабушка, после чего они должны были вернуться к женщине. Однако после получения денег злоумышленники отключили мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Ведется следствие.