В Исетске из-за нарушений пожарной безопасности закрыли паб

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Решение о запрете эксплуатации паба до устранения нарушений правил пожарной безопасности и санитарных норм вынес по иску прокуратуры Исетский суд, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Исетского района провела проверку, в ходе которой выявила в заведении нарушения правил пожарной безопасности. Так, в пабе автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии, стены, потолки отделаны горючими материалами, ширина дверного проема эвакуационного выхода из фойе здания 90 см вместо 1,2 м. Двери второго эвакуационного выхода загромождены оборудованием.

Кроме того, проверяющие нашли нарушения санитарных норм и правил. В заведении не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены работников. Последовательность (поточность) технологических процессов на производстве не соблюдается, имеются одни двери, через которые выносится готовый заказ и одновременно заносится грязная посуда. Выявлены и другие нарушения.

По итогам проверки прокуратура Исетского района направила в Исетский районный суд иск о запрете эксплуатации паба. Кроме того, прокуратура района в отношении руководительницы возбудила административное дело статье "Нарушение требований пожарной безопасности". По результатам рассмотрения дела она оштрафована на 6 тыс. рублей.

В суде руководительница заведения признала претензии прокуратуры, сообщив, что кафе в настоящее не работает, ведутся работы по устранению нарушений.

Суд, рассмотрев дело, удовлетворил иск прокурора и вынес о запрете эксплуатации паба до устранения нарушений правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.