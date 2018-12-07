Жители Тюмени подозревается в убийстве знакомого

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

37-летний житель Тюмени подозревается в убийстве знакомого пенсионера, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как сообщает ведомство, 6 декабря 2018 года в гараже гаражного кооператива, расположенного по ул. Малая Загородная в Тюмени обнаружено тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных рвано-ушибленных ран головы.

По подозрению в совершении данного убийства задержан нигде не работающий, ранее неоднократно судимый знакомый убитого. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

По словам обвиняемого, 3 декабря потерпевший позвал его в гараж, для того чтобы тот за "вознаграждение" в виде 45-литровой алюминевой фляги покрасил ворота. Когда работа была завершена, между мужчинами произошел конфликт, поскольку потерпевший не принес обещанное. В результате ссоры, обвиняемый схватил металлический лом и нанес пенсионеру не менее 7семи ударов по голове. От полученных ранений последний скончался на месте.

Злоумышленник скрылся с места преступления, закрыв на ключ гараж и выбросив ключи. Тело пенсионера обнаружил сын.

Следствие проводит комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.