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Российские керлингистки обыграли команду Южной Кореи на этапе Кубка мира в Омахе

Спорт, 15:28 09 декабря 2018

фото Федерации керлинга России | фото Федерации керлинга России

Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Южной Кореи в матче этапа Кубка мира в Омахе в США, пишет "РИА Новости".

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу россиянок. Женскую сборную России на турнире представляли Алина Ковалева, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

Россиянки с шестью очками заняли третье место в группе A и не смогли выйти в финал.

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