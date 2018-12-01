Команда школы № 69 одержала победу в политической игре

| Фото: Молодая гвардия | Фото: Молодая гвардия

Команда из школы № 69 одержала победу в финале политической игры для школьников третьего сезона проекта "Политическая арена" 9 декабря, сообщает "Молодая гвардия".

В итоговом сражении приняли участие 11 школьных команд. Игра состояла из двух этапов. В первом приняли участие все участники. Команды были разделены на три стола, где сыграли в классическую версию "Политической арены". В процессе игры они кидали кубик и отвечали на вопросы по блокам: "Мировая политика", Муниципальный уровень власти", "Региональный уровень власти" и "Государственный уровень власти".

За правильные ответы школьники получали игровую валюту - голоса избирателей. В следующий этап прошли три команды, набравшие большую поддержку электората. Особенностью финала стало добавление пирамиды "Дженга", кубики которой участники тянули за неправильные ответы. Команда, на которой башня рушится, выбывает из игры. В результате победу одержала команда из школы №69. Ребята получили памятный кубок и подарки от партнеров проекта.

"С каждым учебным годом к проекту "Политическая арена" присоединяются все больше учебных заведений. Уникальностью является формат настольной игры, который позволяет школьникам в легкой игровой форме изучить политическую базу и государственное устройство страны", - рассказал руководитель Тюменского Городского Отделения ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.