Тюменец завоевал два золота на "Кубке Урала"

| Фото: Федерация биатлона Свердловской области | Фото: Федерация биатлона Свердловской области

Воспитанник тюменской облспортшколы Луизы Носковой Роман Рассказов выиграл оба спринта на Всероссийские соревнования по биатлону "Кубок Урала" среди спортсменов 2000-2003 годов рождения, проходивших в Екатеринбурге. Атлеты в обеих возрастных группах стартовали по два раза, сообщает Федерация биатлона Свердловской области.

У девушек 17-18 лет в повторной гонке на 6 км победила Валерия Абражеева из Московской области. Мизерные 0,6 секунды она выиграла у тюменки Ксении Шнейдер. Обе промахнулись по два раза. Шнейдер была лучшей в первом спринте.

Рассказов, оформив золотой дубль среди юношей, даже с двумя промахами больше 30 секунд выиграл в гонке на 7,5 км у ближайшего преследователя.

В споре девушек 2002-2003 годов рождения в первом спринте победила ещё одна тюменка – Дарья Малышкина. В повторной гонке на 4,5 км она с пятью промахами стала десятой. А победила Дарья Литовченко из Мурманска (1 осечка). У юношей этой группы во втором спринте на 6 км выиграл Дмитрий Солтаганов из Мурманской области (1). Шестым стал тюменец Павел Мещаков (3).