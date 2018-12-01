Chevrolet Aveo улетел в кювет на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Восемь человек получили травмы в авариях, произошедших на дорогах Тюменской области 12 декабря, сообщает ГИБДД региона.

На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись Chevrolet Aveo и Kia Spectra, после чего Chevrolet съехал в кювет. По предварительным данным, его 26-летняя водитель не выдержала безопасную дистанцию. В аварии пострадала пассажирка автомобиля Chevrolet, у девушки травма кисти.

На пересечении улиц Республики и Кирова в Тюмени автомобиль Нива сбил 17-летнего юношу, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травму колена и ушибы лица.

На ул. Пермякова "Лада Гранта" сбила мужчину, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. У пешехода травма головы.

На улице Мельникайте столкнулись Mazda и Nissan March. По предварительным данным, водитель Mazda нарушил правила перестроения. Травмы получила пассажирка Nissan.

На 284-м километре трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе столкнулись грузовой автомобиль Dong Feng и внедорожник Toyota Land Cruiser 200 с прицепом. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. В результате аварии 60-летний водитель внедорожника получил множественные травмы и попал в реанимацию.