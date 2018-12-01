Расстроенный нижневартовец спалил пять автомобилей

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Житель Нижневартовска, подпаливший пять чужих автомобилей после проигрыша на игровых автоматах, получил условный срок. Ущерб, причиненный владельцам машин, мужчина возместил, сообщает прокуратура ХМАО.

В августе 2018 года пьяный нижневартовец после проигрыша в игровых автоматах крупной суммы поджег пять припаркованных на неохраняемых стоянках автомобилей. Общий ущерб составил 143 тыс. рублей.

С учетом того, что обвиняемый возместил хозяевам машин ущерб, суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.