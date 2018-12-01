Юрий Афанасьев: самая большая проблема детей — нереализованные амбиции родителей

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На региональном форуме "Подростки, родители, рок-н-ролл", который прошел в Тюмени 15 декабря, ведущие российские психологи рассказали, как по-взрослому решить детские проблемы.

Врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера № 1 Юрий Афанасьев в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал, почему подарки, праздники и развлечения не вызывают у детей ожидаемой радости и как ее вернуть.

– В декабре, как правило, самая большая проблема родителей - что подарить ребенку на Новый год. При этом зачастую папы и мамы сталкиваются с проблемой: либо детских желаний слишком много, либо у ребенка все уже есть и больше ничего не надо. Объединяет тех и других родителей одно — переживание, что очередной подарок не порадует ребенка. Наши дети действительно стали меньше радоваться подаркам, праздникам, развлечениям?

– Чтобы понимать, грустнее или радостнее стали наши дети, способны ли они искренне радоваться подаркам, необходимо сначала посмотреть, как воспитывают детей современные родители. 20-30 лет назад детям предоставляли больше самостоятельности: они сами играли на улице, выбирали друзей, род занятий (кружки и секции). Сейчас, еще до рождения ребенка, родители прописывают его жизненный сценарий. Малыш дернул ножкой — все, будущий фигурист. Вскрикнул громко — талантливый певец. Самая большая проблема детей — это нереализованные амбиции родителей. Ребенок еще не родился, а за него уже все решили. И тогда родители начинают сопровождать ребенка, да еще подключают к этому процессу бабушек и дедушек. Ребенка записывают в разные секции, с года-двух лет отправляют центры раннего развития. А ребенку это надо?

– Нет?

– Вы задумывались, почему у нас в детские сады не рекомендовано отдавать ребенка до трех лет? Потому, что до этого возраста он развивается через движение: бегает, прыгает, набивает шишки. Кроме того, главная радость для ребенка - это общение. А мы же перенасыщаем детей подарками. У большинства детей сегодня есть все. Любое желание родитель старается выполнить тут же. Ребенок для этого не прилагает никаких усилий, только ткнет пальчиком. А то, что достается без труда, соответственно не ценится. Мы сами обесцениваем свои подарки.

– Могут ли родители вернуть ценность подарков, радость? Как им вести себя?

– Рекомендации просты. Дайте своим детям развиваться по законам психики. В каждый период жизни ребенка у него формируются те или иные навыки: с года до трех — двигательные процессы, далее включаются эмоционально-волевые контроллеры, потом интеллектуальные. Ребенок должен развиваться в соответствии с возрастом. Кто испытывает гордость от того, что ребенок начал читать в два года? Кроме родителей, никто. В два года это механический навык. Да, ребенок научился читать, но при этом он не получил в достатке речевого общения. Распространенная жалоба родителей — дети не говорят. Мамы, папы приходят на прием, требуют выписать лекарства, дать направление в так называемую речевую группу. Мы в ответ предлагаем: уберите от ребенка гаджеты, планшеты, телефоны. Дайте ему живое общение и время — хотя бы полгода-год, и все наладится. За это время в обычной группе детсада дети заставят ребенка общаться. Они становятся лучшими учителями, чем специалисты. Еще раз повторю: дайте ребенку развиваться в соответствии с законами психики. И как можно больше общайтесь с ним.

– Родители жалуются на то, что дети научились манипулировать взрослыми: "Ты купишь мне подарок, иначе", - и далее угрозы в зависимости от фантазии ребенка. Как поступить родителю в таком случае?

– На пустом месте проблема не возникнет. Значит, в прошлом были ситуации, когда родители откупались от ребенка, и он научился манипулировать. Надо исправлять ситуацию. Ребенок — это открытая система. Общайтесь, старайтесь договориться, в конце концов обращайтесь к специалистам. Пробуйте разные варианты. Читайте специальную литературу. Самообразование родителей сегодня очень низкое.

– А если вернуться к теме подарков и радости от них. Как покупать подарок ребенку?

– Рационально. Например, зачем школьнику телефон за 40 тысяч? Берите часы-трекеры, кнопочный телефон.

– А когда ребенок придет в школу с этим кнопочным телефоном, какова будет реакция одноклассников?

– Все зависит от ценностей в семье. От того, что вы декларируете. Для чего ребенку нужен смартфон? Чаще всего — для того, чтобы общаться в социальных сетях. А кто регистрирует детей начальной школы в соцсетях? Родители. Как это происходит? Ребенок (младший школьник) приходит домой и говорит, что у всех есть страницы в соцсетсях. И родители соглашаются и ему завести страницу, лишь бы "не капризничал, не истерил, не доставал..."

– Вы предлагаете не регистрировать?

– Предлагаю заключать с ребенком равноправный договор. Официально иметь страницу в соцсетях можно с 14 лет. До достижения ребенком 18 лет ответственность за его деятельность в группах интернет-сообществ лежит на взрослом, поскольку сим-карту покупает родитель. Ребенок этого сделать не сможет.

– Что может представлять собой подобный договор?

– Да, я завожу тебе страницу, но на моих условиях. Я плачу за интернет, значит, имею право знать, чем ты занимаешься в своих сообществах. Если ты согласен, тогда заводим страницу. Я вас уверяю: ребенок согласится. Но вы должны понимать, что в этом вопросе нужна система грамотных компромиссов. Главное, вы тоже соблюдайте условия договора. Если сказали, что будете контролировать процесс — выполняйте.

– Возвращаясь к подаркам и Новому году. Мы как родители можем уже сегодня что-то предпринять, чтобы дети в эти праздники искренне радовались подаркам, развлечениям, семейным выходным?

– Быстро в системе отношений "родитель — ребенок" ничего не работает. Если вы 10-15 лет воспитывали ребенка по одному лекалу, то никакой специалист за две-три недели проблему не исправит. И первыми начинать работать над собой должны родители. Если взрослые осознают, что проблема есть, это первый шаг к позитивным изменениям.

– То есть так или иначе каждому родителю необходимо обратиться к психологу. Хотя бы за разовой консультацией, чтобы понять, все ли у него в порядке во взаимоотношениях с собственным ребенком?

– Возможно. Но можно начать с того, что прийти на такой форум, чтобы получить ответы на многие вопросы от тех специалистов, которые работают с подобной проблематикой ежедневно.