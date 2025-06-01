Тюменцы массово исполнили "Песенку фронтового шофера"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Песенку фронтового шофера" исполнили горожане на площади 400-летия Тюмени в День памяти и скорби, 22 июня. Участие приняли ветераны, Герой России Владимир Шарпатов, внучка Героя Советского Союза Филимона Земляных Наталья Гришаева и молодежь.

Акция "История одной песни" родилась в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда представители тюменского областного Совета ветеранов впервые вышли с инициативой проводить такое мероприятия в День памяти и скорби. Это не простые песни, они помогали бойцам выжить, выстоять, победить, подчеркнула член тюменского областного Совета ветеранов, автор сценариев "История одной песни" Наталья Тереб.

"Мы спели много песен за это время. Ранее мы исполняли песню "На безымянной высоте" из кинофильма "Тишина", где пелось "Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят". Как выяснилось, эти восемнадцать ребят были сибиряками. Мы не просто поем песню, но и рассказываем ее историю. Пели песню "Журавли" на стихотворение Расула Гамзатова, "Огонек", "Алеша". Сегодняшняя встреча посвящена фронтовым шоферам. За годы Великой Отечественной войны всего семерым присвоили звание Героя Советского Союза, несмотря на то, что шоферы выполняли труднейшую дорогу, перевозя по разбитым дорогам и под бомбежками раненых и продовольствие", — поделилась Наталья Тереб.

Среди этих семерых водителей, удостоенных звания Героя Советского Союза, был наш земляк, уроженец Бердюжского района Филимон Иосифович Земляных. Наталья Тереб отметила, что мужчина был не просто водителем, перевозивших раненых, также он ремонтировал пушки и сам заменял пушкарей.

О герое Великой Отечественной войны собравшимся рассказали ведущие. 18 августа 1944 года во время танковой атаки противника Земляных подбил из пушки две вражеских машины. Раненых бойцов он из-под обстрела вывез. 22 августа 1944 года у населенного пункта Крустини Земляных снова встал у пушки. В течение 15 минут он противостоял четырем танкам. Два из них поджег, один подбил, четвертая машина противника повернул обратно. Так, за три дня боев Филимон Земляных спас четыре орудия, жизни шестерых офицеров и солдат, лично уничтожил пять вражеских танков.

Акция 2025 года необычна тем, что организаторы нашли внучку Филимона Земляных — Наталью Гришаеву — и пригласили ее на это мероприятие.

"Хорошо, что проводятся такие акции. Нас нашел Совет ветеранов. Была приятно удивлена, что в городе и области помнят. Такие акции нужны: пока память о героях жива в наших сердцах, они будут жить с нами всегда. К сожалению, я не застала дедушку, но в моей семье много рассказывали о нем. Он был очень скромным, добрым человеком. Раненые офицеры и солдаты рассказывали о том, что он совершил. Мы, наши дети знают о его подвиге, помнят, рады, что в городе помнят об этом", — сказала Наталья Гришаева.

Именные часы Филимона Земляных — семейная реликвия Гришаевых. Эту вещь герою подарили на 20-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Дочь говорит: "Они как новые". Дедушка был скромным, не носил их. У нас они передаются из поколения в поколение как реликвия", — добавила внучка фронтового шофера.

Акция привлекает внимание не только ветеранских организаций, но и молодежи, заверил руководитель организационно-методического отдела Тюменского областного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Рудаков. Он добавил, что "История одной песни" проходит во всех районах по единому сценарию. Акция помогает сблизить молодое поколение с теми, кто постарше, приобщить детей и подростков к песенной культуре, имеющей давние традиции и корни.

Ежегодно к "Истории одной песни" присоединяются новые люди, замечает Наталья Тереб.

"Я бы сказала, что это не соучастники, а уже наши друзья. Их никто не организует, они сами приходят. Нас заметили и в правительстве Российской Федерации. Акция теперь включена в план", — заключила автор сценариев акции "История одной песни".

Социально-культурную акцию провели в честь 80-летия Великой Победы. Такие события организовали и в других городах, районах и населенных пунктах региона.

Инна Пахомова