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Тюменцы почтут память героев Великой Отечественной войны на акции "Свеча памяти"

Общество, 15:01 18 июня 2025

пресс-служба регионального отделения "Молодой Гвардии" | Фото: пресс-служба регионального отделения "Молодой Гвардии"

Акция "Свеча памяти" пройдет на Исторической площади Тюмени 22 июня. В 4 часа утра начнется театрализованный митинг, в котором покажут первые минуты войны и сцены прощания с близкими. В завершение мероприятия участники почтут память погибших минутой молчания, а также возложат цветы к Вечному огню, сообщили в пресс-службе реготделения "Молодой Гвардии".

В акции примут участие представители Тюменской таможни, Росгвардии, ФССП, прокуратуры, МЧС России, а также неравнодушные жители города. Акция призвана напомнить о судьбах миллионов людей, которых затронула Великая Отечественная война.

"В 80-й год Победы в Великой Отечественной войне приглашаю всех принять участие в акции "Свеча памяти", чтобы всем вместе ещё раз вспомнить Героев, отдавших жизнь за нас с вами", — прокомментировал федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Возрастное ограничение: 6+

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# акция , День памяти и скорби , свеча Памяти

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