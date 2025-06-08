Памятник бронепоезду "Патриот" откроют в Тюменской области в год 80-летия Победы

| Фото: телеграм-канал заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова | Фото: телеграм-канал заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова

Памятник бронепоезду "Патриот" откроют в Тюменской области в год 80-летия Победы. Мемориал увековечит подвиг ишимских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, сообщает информационный центр правительства региона.

Работа идет в рамках регионального партпроекта "Единой России" "Оружие Победы". Ход его реализации обсудили заместитель председателя Андрей Артюхов и депутат Тюменской облдумы Юрий Баранчук совместно с начальником Свердловской железной дороги Павлом Бурцевым.

"Посетили производственный цех, в котором изготавливается макет бронепоезда. Уже готова бронеплатформа с двумя зенитными установками ПВО, на этапе завершения — бронеплатформа с орудием и пулеметами. Начались работы по изготовлению бронепаровоза и тендера. Прилагаем все усилия вместе с сотрудниками Свердловской железной дороги, администрацией Ишима, чтобы открыть памятник в год 80-летия Победы", - сказал Андрей Артюхов.

В Ишиме в ноябре 1942 года на митинге в торжественной обстановке представителям 58-го дивизиона был передан бронепоезд "Патриот". Его строили на базе паровозного депо в течение года. Ишимский бронепоезд Nº742 вошел в состав бронедивизиона Nº58, воевал на Курской дуге. Вместе с ним на фронт ушли машинист А. И. Соколов, помощник машиниста Н. М. Шатилович и кочегар И. В. Степанов, которые были награждены боевыми наградами.

Эта история о бронепоезде вошла в инициативу о присвоении городу Ишиму почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Она будет представлена президенту России.