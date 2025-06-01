На 19 домах в Уватском районе установили звезды героев

| Фото: скриншот видео администрации Уватского района | Фото: скриншот видео администрации Уватского района

На 19 домах в Уватском районе установили звезды героев. Также к ним прилагается Qr-код, перейдя по которому можно прочитать информацию о подвиге и жизни ветерана Великой Отечественной войны, который жил или живет в этом доме.

Это мероприятие стало одним из череды событий, приуроченных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

"Акция была массовой и нашла живой отклик у жителей района. Также мы вручили нашим ветеранам юбилейные медали, а тех, кто не смог приехать на торжественное чествование, мы поздравили дома", - уточнил глава района.

Он отметил, что очень важно помнить и тех, кто не вернулся с полей сражений. Уватский отряд поисковиков "Югра", который возглавляет Татьяна Кухаренко, за 38 лет работы провел более 80 экспедиций. Поисковики нашли 4,5 тыс. бойцов Красной Армии, сотни медальонов, через которые раскрыли судьбы павших воинов.

Оксана Корнеенкова