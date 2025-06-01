  • 24 июня 202524.06.2025вторник
  • USD78,2923
    EUR89,8388
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер западный

На 19 домах в Уватском районе установили звезды героев

Общество, 12:25 24 июня 2025

скриншот видео администрации Уватского района | Фото: скриншот видео администрации Уватского района

На 19 домах в Уватском районе установили звезды героев. Также к ним прилагается Qr-код, перейдя по которому можно прочитать информацию о подвиге и жизни ветерана Великой Отечественной войны, который жил или живет в этом доме.

Это мероприятие стало одним из череды событий, приуроченных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

"Акция была массовой и нашла живой отклик у жителей района. Также мы вручили нашим ветеранам юбилейные медали, а тех, кто не смог приехать на торжественное чествование, мы поздравили дома", - уточнил глава района.

Он отметил, что очень важно помнить и тех, кто не вернулся с полей сражений. Уватский отряд поисковиков "Югра", который возглавляет Татьяна Кухаренко, за 38 лет работы провел более 80 экспедиций. Поисковики нашли 4,5 тыс. бойцов Красной Армии, сотни медальонов, через которые раскрыли судьбы павших воинов.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ветераны , Вячеслав Елизаров , Уватский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 24.06.2025Дрон, ноутбук и инструменты передали тюменцы землякам-военнослужащим
13:53 24.06.2025Единые требования к обращению с ТКО вступят в силу с 1 сентября 2025 года
13:09 24.06.2025Юбилейный сезон фестиваля "Джем" в Тюмени обещает быть особенным
12:58 24.06.2025В Тюмени благоустроили 15 территорий и общественных пространств в 2024 году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора