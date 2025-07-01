Более 300 тысяч сеянцев посадили в Тюменской области по акции "Сад памяти"
Более 300 тыс. сеянцев сосны и ели посадили жители Тюменской области по акции "Сад памяти". Ее посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общая площадь лесовосстановления составила 80 га.
"С удовольствием сам принял в ней участие. Вместе с тюменцами посадили деревья около деревни Якуши", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
По его оценке, такие акции служат главной цели нацпроекта "Экологическое благополучие" – сохранение и восстановление лесов. Сеянцы высаживали и на участках, где деревья были уничтожены лесными пожарами.