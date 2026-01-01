  • 21 января 202621.01.2026среда
  • В Тюмени -24..-26 С 3 м/с ветер северный

Александр Моор: каждый третий участник “Боевого кадрового резерва” попробовал себя в роли эксперта или спикера

Губернатор, 13:59 21 января 2026

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Каждый третий участник проекта “Боевой кадровый резерв Тюменской области” попробовал себя в роли эксперта или спикера. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

В своем посте губернатор рассказал об итогах работы большого проекта за прошлый год.

Участники освоили первый образовательный модуль "Государственная политика и система государственного управления", который длился 11 дней. В межмодульный период прошла первая стажировка в органах государственной и муниципальной власти, на крупных предприятиях региона.

“Особо отмечу, что ветераны СВО не только учились, но и принимали активное участие во многих значимых мероприятиях региона. Например, в Кубке полномочного представителя президента России в УФО для защитников Отечества, промышленно-энергетическом форуме TNF – 2025, форумах "Утро" и "Малая Родина – сила России", – добавил Александр Моор.

В конце января стартует второй обучающий модуль. Тема – "Экономика и финансы". Программа разработана с учетом лучших образовательных практик и опыта реализации федеральной программы "Время героев".

Губернатор пожелал участникам проекта удачи в освоении новых знаний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Боевой кадровый резерв , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 21.01.2026Александр Моор: каждый третий участник “Боевого кадрового резерва” попробовал себя в роли эксперта или спикера
09:13 21.01.2026Александр Моор: Тюмень по праву можно назвать столицей военных инженеров
18:11 20.01.2026Александр Моор обсудил перспективы сотрудничества с генконсулом КНР
15:18 19.01.2026Александр Моор поздравил тюменских следователей с профессиональным праздником

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора