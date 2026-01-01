Александр Моор: каждый третий участник “Боевого кадрового резерва” попробовал себя в роли эксперта или спикера

Каждый третий участник проекта “Боевой кадровый резерв Тюменской области” попробовал себя в роли эксперта или спикера. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

В своем посте губернатор рассказал об итогах работы большого проекта за прошлый год.

Участники освоили первый образовательный модуль "Государственная политика и система государственного управления", который длился 11 дней. В межмодульный период прошла первая стажировка в органах государственной и муниципальной власти, на крупных предприятиях региона.

“Особо отмечу, что ветераны СВО не только учились, но и принимали активное участие во многих значимых мероприятиях региона. Например, в Кубке полномочного представителя президента России в УФО для защитников Отечества, промышленно-энергетическом форуме TNF – 2025, форумах "Утро" и "Малая Родина – сила России", – добавил Александр Моор.

В конце января стартует второй обучающий модуль. Тема – "Экономика и финансы". Программа разработана с учетом лучших образовательных практик и опыта реализации федеральной программы "Время героев".

Губернатор пожелал участникам проекта удачи в освоении новых знаний.