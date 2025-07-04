Ишим встретил участников велопробега "Две Победы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники велопробега "Две Победы", организованного Российским профессиональным союзом железнодорожников и транспортных строителей совместно с ОАО "РЖД", сделали остановку в Ишиме.

Вместе с горожанами они возложили цветы к памятнику железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, об этом рассказал глава Ишима Федор Шишкин в своих соцсетях.

Велопробег стартовал стартовал в День победы над фашистской Германией 9 мая и завершится 3 сентября – в День победы над милитаристской Японией. Всего участники проедут более 15 тыс. км от Москвы до Сахалина по полигонам 15 железных дорог.

Видео из ТГ-канала Федора Шишкина