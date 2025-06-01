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В Тюмени рассмотрят дело о мошенничестве при получении субсидий

Происшествия, 21:11 23 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий на сумму более 800 тыс. рублей в отношении 45-летней жительницы Москвы направила в суд прокуратура Тюменской области, сообщает надзорный орган.

По версии следствия подсудимая вместе со своей знакомой организовала частный детский сад в Тюмени. Они руководили им с 2021 по 2023 годы. Назначенный ими директор сада предоставляла в департамент образования администрации Тюмени документы на возмещение понесенных затрат с недостоверными сведениями об оказании услуг. Дети дошкольное учреждение не посещали или перестали посещать.

"В результате преступных действий бюджету Тюмень причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 848 тысяч рублей, который обвиняемая возместила. Вторая соучастница объявлена в розыск. На имущество обвиняемой стоимостью два миллиона рублей суд наложил арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени", — сообщили в прокуратуре.

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# прокуратура , субсидии , суд

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